来期NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で石田三成を演じる俳優の松本怜生が2日までに、自身のXを更新。「ギャルめな上目遣い失礼します」と可愛すぎる女装男子ぶりを見せつけた。 【写真】可愛すぎて心臓が痛いよぉ！松本怜生のギャルめな上目遣いにドキッ 現在TBS系ドラマ「シンデレラクロゼット」（火曜、深夜0・58）で、尾碕真花とダブル主演を務め、女装男子の神山光を演じている松本。今回は思わずドキッとするような上目