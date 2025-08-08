8月1日、大阪・関西万博の会場内にあるEXPOホール「シャインハット」で、「住友館パビリオンデー imase×住友館スペシャルライブ『SPROUT』」が開催されました。ラジオパーソナリティー・いがらしあみさんが現地取材を行い、その模様をレポートしました。(C) Sumitomo EXPO2025 Promotion Committee☆☆☆☆☆東ゲートを入ってすぐの場所に見える住友館。パビリオンに近づくと、木の香りがふわりとただよってきます。