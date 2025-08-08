イスラエルのネタニヤフ首相は、パレスチナ自治区ガザの全土を制圧する意向を強調しました。ただ、その後の統治については否定しています。イスラエルネタニヤフ首相「（Q．ガザ全土を制圧するつもりですか？）そうするつもりです。安全を確保し、ハマスを排除し、ガザの人々を解放するためです」ネタニヤフ首相は7日、アメリカのFOXニュースのインタビューでこのように答えた一方、「ハマスではない非軍事組織にガザを渡す」と