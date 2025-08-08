気象台は、午前7時21分に、大雨警報（土砂災害）を男鹿市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・男鹿市に発表 8日07:21時点秋田県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水8日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■能代市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒