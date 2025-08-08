【ワシントン共同】日本政府は8日、赤沢亮正経済再生担当相が米時間7日に訪問先のワシントンでベセント財務長官らと会談したと発表した。米政権が7日に発動した新たな「相互関税」について、日米合意に基づく修正を要求した。