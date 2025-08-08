伐採を巡り地元民と当局の間で対立が絶えないアチェの泥炭地を案内するタンブリンさん=2025年5月、スマトラ島北部アチェ州スブルサラン市、今村優莉撮影 日本列島がすっぽり入る大きさのインドネシア・スマトラ島は、広大な泥炭地を抱え、熱帯雨林に生息する希少な動物もいる。世界最大のパーム油生産国でもあるこの地では、生活の糧を求めて農家がアブラヤシ栽培のために湿地を開発し、それが温室効果ガスの放出や希少