このお話は、著者・ほや助(@hoyahoyasuke)さんの実際の体験談にフェイクを入れて描かれています。誰しも「自分の中だけで思い続ける恋」の経験はあるかもしれません。また、恋愛においては失敗を繰り返して成長することもあるでしょう。しかし、自分の恋心を暴走させて相手に迷惑をかけたり、怖がらせたりするのは話が別。相手のことを大切に思うなら、相手の幸せを願うことが何より大事に思えるのですが…。 誰かに迷惑をかける