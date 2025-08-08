この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 ケープにおさまる赤ちゃんのほっぺがかわい過ぎて16万いいね おこげ納豆(@edotin0831)さんの投稿です。冬になると、ポンチョタイプのアウターを着る赤ちゃんもい