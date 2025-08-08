介護が必要となる病気になった経験、もしくは病気になった家族を介護する立場になった経験はありますか？病気にならなければそのつらさは分からず、また介護しなければそのつらさは分からないもの。アプリ「ママリ」には、母が癌になり、毎週末帰省して介護や家事をしているものの、母はいつも来てもらって当然という態度であり、全てにおいて限界が来ているとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。