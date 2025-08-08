ブルック・ホーガン（37歳）が、先日他界した父ハルクの親しい関係者に対して、法的措置を取ると警告している。7月24日、心筋梗塞のため71歳で亡くなったハルクの娘であるブルックは、近年疎遠になっていたことで知られており、遺産も一切求めていないとしているが、ハルクの関係者らが自分に関する「明らかに間違った情報」を広めていると、米ゴシップサイト・TMZのインタビューの中で怒りを露わにした。ブルックはそこでこう話す