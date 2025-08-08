実名で取材に応じた「李老師不是你老師」の中の人、李穎さん 中国出身でイタリア在住のインフルエンサーで「李老師不是你老師」（李先生はあなたの先生ではない）を運営する男性が、訪問先の日本で初めてインタビューに応じた。中国では報道されない出来事を、X（旧ツイッター）で24時間絶えず伝え続けてきた。今年6月、フォロワーは200万人を突破し、中国語で運営されている個人アカウントとしては世界最