皆さんはガンダムのプラモデル、通称「ガンプラ」の国内生産量のほとんどが、静岡市で作られているのをご存じでしょうか？そんなバンダイの静岡工場が新しくなり先日、「ｅｖｅｒｙ．しずおか」で潜入取材させて頂きました。工場内はトイレのマークが、プラモデルパーツがつながった枠（ランナー）だったりと遊び心満載！今までは別場所でしていた商品保管・箱詰めを、新工場ではパーツ製造から箱詰めまですべて行われます