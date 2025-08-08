◆フェンシング◇全国高校総体▽男子サーブル決勝バーナード洋人１５−８トゥルヒーン・ミハイル（７日、島根・安来市民体育館）男子サーブル決勝でバーナード洋人（加藤暁秀２年）が１５―８でトゥルヒーン・ミハイル（埼玉・星槎国際川口２年）を退け、同種目で県勢男子初優勝を飾った。予選リーグを４戦全勝で突破、トーナメントも１回戦から６連勝で一気に頂点へ駆け上がった。オーストラリア人の父と日本人の母を