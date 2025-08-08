プロ野球史に燦然と輝く記録が「巨人の9年連続日本一」だ。その中心には背番号「3」、長嶋茂雄さんの勇姿があった。生前のミスターへのロングインタビューを含む貴重な証言をまとめた新刊『巨人V9の真実』（小学館新書）を上梓したジャーナリスト・鵜飼克郎氏がレポートする。【写真】1973年、V9を達成。日本一になり場内一周をする巨人ナイン＊＊＊川上哲治監督率いる巨人軍による1965年からの「V9」は、まさに“不滅の