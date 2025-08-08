８月5日沼津市で高校生をタクシーではね軽いけがをさせ逃走した疑いで7日タクシー運転手の男が逮捕されました。逮捕されたのは、沼津市東沢田のタクシー運転手の男65歳です。警察によりますと、男は８月5日午後1時ごろタクシーを運転し沼津市内の市道の丁字路交差点を左折した際、自転車を運転していた16歳の女子高校生と出合い頭に衝突しけがをさせ、そのまま逃走した疑いがもたれています。女子高校生は