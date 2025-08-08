「お神輿が帰ってきた！」【写真】バラバラの状態から見事復元！地震で「修復不可」ではないかと思われたお神輿が、7月30日に元通りの姿で本来の場所「若宮八幡宮」（石川県輪島市）へ。8月17日・18日に開催される『黒島天領祭』で2年ぶりに巡行します。令和6年能登半島地震で大きな被害を受け、保管する建物ごとお神輿が崩れて、最も小さい部材が約2センチ角に。そんな姿を地元の人々は知っていただけに、31日におこなわれた神事