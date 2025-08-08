みなさんは部下との関係について悩んだことはありませんか？組織や人材のコンサルティング企業の株式会社ジェイフィールの調査によると、課長職についている人の約4割が部下からの「逆パワハラ」を受けたことがあると回答していることがわかりました。【漫画】『悪口をまた聞きした時の対処法』（全編を読む）調査は2025年4月、従業員100人以上の民間企業に勤務する正社員5000人を対象に実施されました。課長職の人に逆パワハラを