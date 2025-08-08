²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬5Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸­¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¡û¼ýÏ¿¸å¤Ë¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¿¿±ÉÅÄ¤òÌÜ·â¿¿±ÉÅÄ¤ÏÀè·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡ÖTV¤ò´Ñ¤Æ¤Æ¤Õ¤È¡£Ã¯¤â¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Î¡¢¡¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤À¤¡¡£¡£¤È¡¢Æâ´Ö¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀ¤³¦¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤·¤«