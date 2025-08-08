お盆はご先祖様を迎え、家族や親戚が集う大切なひととき。食卓には心を込めたご馳走を並べたいですよね。地域によっては「ちらし寿司」を振る舞う風習も。華やかで縁起が良いため、おもてなしにぴったりです。今回は、テーブルが華やぐアレンジから豪華版まで、お盆に最適な人気レシピを8つ厳選しました。【定番の味】お手軽ちらし寿司干しシイタケや錦糸卵など、誰もが懐かしい定番の具材で作るちらし寿司は、お盆だけでなく一年