リーグ５連敗でJ1最下位に沈むアルビレックス新潟が苦しんでいる。監督も交代し、主力選手が他クラブへ移った。悪い流れを断ち切れなかった今季ここまでと、これからの展望を地元記者がレポート。第24節終了時でJ1最下位に沈むアルビレックス新潟。監督交代後も苦しい状況が続いているphoto by Standard NIIGATA【監督交代後も厳しい状況が続く】J2時代の2020年から積み上げるポゼッションサッカーで、昨シーズンは松橋力蔵