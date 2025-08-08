●ドラマ『40までにしたい10のこと』の反響で驚いたこと 「庄司さんって、素敵な人ですよね」取材を終えてスタジオを出た帰り道、カメラマンがぽつりとつぶやいた。そのひと言に、深くうなずいた。俳優・庄司浩平の魅力は、静かで柔らかく、でも確かに心をつかんで放さない。役に向き合うまなざし。丁寧に言葉を選びながら語る姿勢。語彙の裏にある思いやりと、知性の奥にあるユーモア。ドラマ『40までにしたい10のこと』(テレ東系