歌手の氷川きよし（４７）が４日付で自身のインスタグラムを更新。美肌があらわになった黒の水着姿を公開した。「日焼け止めたっぷり塗ってプールにドヴォーン」とつづり、青いハートの絵文字を大量に添えて投稿。黒のサンバイザーを被り、胸や肩を大胆に見せた写真をアップした。