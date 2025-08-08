女優の今田美桜（２８）が５日付で自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「やっほう」とつづり、ハイボールを片手に晩酌を楽しむ様子や笑顔で踊っている様子などプライベートな写真を複数枚アップした。主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」での雰囲気とは一変した姿にファンからは「自然体最高」「パンチ強すぎる」「美しい」「お酒合うねぇ」「癒やされます」などの反応が集まっている。