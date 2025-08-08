元ももいろクローバーＺのメンバーで歌手の有安杏果（３０）が６日付で自身のインスタグラムを更新。英検準１級に合格したことを報告した。「ついに…英検準１級、合格しました！！」と書き出し、本棚にびっしりと並んだ参考書の前で証明書を手にした写真をアップ。「実は英語学習を始めた頃から、ＴＯＥＩＣと並行して英検の勉強も続けてきました。最後に受験したのは中学２年生の時の英検３級。それから随分と時間が空きまし