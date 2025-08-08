元ＳＫＥ４８で俳優の古畑奈和（２８）が、約３年半ぶりとなる９月１５日に発売する２ｎｄ写真集（タイトル未定、光文社）の新規先行カットが８日、解禁された。同写真集では初の海外撮影を敢行。台湾南部、エキゾチックな台南と高雄の街を舞台に、日常と非日常、現実と幻想が交錯するまるで映画の世界に迷いこんだかのようなカットを収録している。新しく解禁されたのは、リゾートホテルのプールで撮影された水着カットと、台