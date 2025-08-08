本日8月8日（金）よる7時から放送 二宮和也がMCを務める日本テレビ系「ニノさん」のスペシャル番組「ニノさんとあそぼ」第7弾に吉高由里子が登場！2011年に映画『GANTZ』で二宮と初共演。その後も紅白歌合戦の司会や映画『検察側の罪人』で共演を重ね、二宮にとって“戦友”ともいえる吉高が、「ニノさん」念願の初登場！二宮、菊池風磨（timelesz）、陣内智則、吉村崇（平成ノブシコブシ）、朝日奈央、3時のヒロインと一緒に、夏