鹿児島市は午前6時、思川と本名川が増水して堤防を越え、氾濫が発生しているおそれがあるとして、それぞれの流域の328世帯、643人に緊急レベル5の「緊急安全確保」を発表しました。 河川近くの洪水浸水想定区域などに住んでいる人で、避難所などへの避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。 ・ ・ ・