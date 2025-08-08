霧島市や姶良市の河川では氾濫危険水位を超えている川があります。 午後6時時点で ▼鹿児島市の稲荷川の一ツ橋付近で氾濫危険水位の3．2メートルを超える3．48メートル ▼霧島市の天降川の日向山橋付近で氾濫危険水位の6．4メートルを超える7．13メートル ▼姶良市の別府川の友徳橋付近で、氾濫危険水位の5．6メートルを超える8．04メートルを観測しています。 ・ ・ ・