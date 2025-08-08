地下鉄烏丸御池駅から徒歩3分、お香づくりが体験できるスポット地下鉄烏丸御池駅2番出口を出て御池通りを西へ進むと、3筋目の衣棚通り北西角に、天進ビルが見えてきます。お香づくりが楽しめる「mikou」があるのは、このビルの2階。駅から徒歩約3分の場所です。木の看板が出ているドアから入り、階段を上がってすぐの部屋が「mikou」です。部屋全体が香料の香りに包まれた、素敵なお香づくり空間。手づくりの木のテーブルが置かれ