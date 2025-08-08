ドジャースの山本由伸投手が試合前に子供とじゃれ合う一幕がありました。カージナルスとの3連戦では大谷翔平選手が1000安打を39号のホームランで飾り、ケガから約1か月ぶりに復帰したマックス・マンシー選手が復帰2戦目で2ホーマー達成。さらに打撃不振のムーキー・ベッツ選手が26打席ぶりにヒットを記録し猛打賞の活躍を見せたりとドジャースにとって実りある3連戦となりました。山本投手は日本時間4日に登板。3連戦はベンチでナ