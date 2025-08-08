俳優で映画監督の丈（59）が監督を務めた映画「ハオト」がきょう8月8日に公開される。太平洋戦争末期の精神科病院を舞台に戦争の狂気を描いた作品。丈は「戦後80年の夏に多くの人に作品の意義を伝えたい」と語った。（望月清香）今作は2005年に東京・本多劇場で初上演した作品の映画化。舞台上演当時は映画化の構想はなかったという。映画化を目指すきっかけとなったのは、TBSドラマ「HOTEL」シリーズで共演以来、親交のある