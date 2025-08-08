戦後に誕生した日本の情報機関「内閣情報調査室（内調）」。その存在がまだベールに包まれていた1950〜60年代、著名な学者や研究者に対し、巨額の委託費がひそかに支払われていた。なぜ内調はエリートに大金を渡したのか？その深い関係に迫る。※本稿は、岸 俊光『内調――内閣情報機構に見る日本型インテリジェンス』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。古い日本間を事務室にして日本初の情報機関が船出1952（昭和27