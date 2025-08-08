俳優の藤本洸大（19）と簡秀吉（22）がABCテレビ制作のドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（10月18日スタート、土曜深夜、Tverなどで配信）にダブル主演する。藤本が平凡な男子高校生、簡がスクールカースト最高位男子をそれぞれ演じ、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリーを描いていく。原作は同名小説。修学旅行で四天王と呼ばれる4人組イケメンたちとなぜか同じ班になった平凡男子（藤本）が、爽やか