楽天は、オリックスとの試合（楽天モバイル）に7−3で勝利。1点を追う7回裏、村林一輝の適時打で同点とすると、8回には、小郷裕哉、中島大輔、鈴木大地の適時打で一挙4点を奪い、勝ち越しに成功した。7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、この日勝ち越し打を放ち勝利に導くきっかけをつくった小郷裕哉をピックアップ。この日解説で出演していた谷沢健一氏は「インサイドの低いボールでしたけども、引っ張