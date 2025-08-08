北海道日本ハムファイターズの公式Xが、7日に更新。ファイターズガールの衣装で登場した、お笑いコンビ・金属バットの動画が公開されている。【動画】意外と違和感ない！金属バットの”きつねダンス”Xでは「まさかの！ファイターズガールの衣装で登場」との文言とともに、金属バットの2人がファイターズガールとともにダンスを踊る様子を公開。ファンからは「しっかり練習してきてる（笑）」「なじみすぎ！」「反則級のギャ