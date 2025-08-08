上半期も芸能界のビックニュースが続々国民的アイドル、大物ＭＣとして30年にわたってテレビ界の頂点に君臨した中居正広（52）が女性トラブルで引退――衝撃的なニュースが１月から炸裂した’25年の芸能界。フジテレビの経営陣もスポンサーも吹き飛ばした″中居ショック″が他局をも揺るがすなか、４月には永野芽郁（25）と田中圭（41）というトップ俳優同士の衝撃の不倫疑惑が報じられて大炎上。６月には国分太一（50）がコンプラ