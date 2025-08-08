ÇÐÍ¥¡¦¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ê28¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ê9·î15ÆüÈ¯Çä¡¿¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤éÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤¬¹­¤¬¤ë¿ÀÇÀ³¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Î2ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤Î¸ÅÈªÆàÏÂËÜºî¤Ï¡¢¸ÅÈª¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î³¤³°»£±Æ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢ÂæÏÑÆîÉô¤Î¥¨¥­¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅÔ»Ô¡¦ÂæÆî¤È¹âÍº¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ