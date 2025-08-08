全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は７日、新たにアーチェリーが始まり、計６競技が４県で行われた。アーチェリー男子個人で、愛知産大三河の蒲凜之介選手（３年）が優勝した。蒲凜之介選手は「２位と１点差という強豪ぞろいで、ぎりぎりの戦いだった。その中で頂点に立てたことは最高にうれしい」と語った。