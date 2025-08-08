【現場ノート】中日のドラフト１位ルーキー金丸夢斗投手（２２）が８―３で勝利した７日の阪神戦（バンテリン）で８回６安打３失点と好投。１０試合目の先発で待望のプロ初勝利を挙げました。初めてのヒーローインタビューで「もっと早く（お立ち台に）上がりたかったんですけどやっと今日勝つことができて良かったです」とホッとした表情を浮かべた金丸投手。試合後の会見ではウイニングボールを握りしめながら「重たいですね