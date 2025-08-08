今グラビア界で勢いが止まらない沢美沙樹が、「ヤングアニマルWeb」グラビアに初登場を果たした。【写真】ニューヒロイン誕生の予感！圧巻グラビアを披露した沢美沙樹癒しの中にセクシーさも持ち合わせるニューヒロインの誕生を予感させる、さまざまなカットが公開されている。2006年生まれ、東京都出身の沢は、ミスマガジン2024でベスト16入りを果たし、2025年1月に本格的なグラビアデビュー。その後、各誌で掲載が続き、“