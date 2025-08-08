卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は7日、神奈川県の横浜BUNTAIで男子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）は同44位のフィン・ルー（オーストラリア）と対戦。ゲームカウント3ー0で勝利して2回戦進出を決めた。 ■昨夏のメダル決定戦で敗戦 今大会第3シードの張本智は優勝争いにも期待がかかる。初対戦の相手に第1ゲームを11－5と幸先よく奪う