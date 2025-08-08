小谷実可子オリコン

58歳 4つの金メダルの達成感

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 世界マスターズ水泳選手権で、すべての種目で金メダルを獲得した小谷実可子
  • 「どれだけ自分が幸せなんだろうと、改めて感じられた」と大会を振り返った
  • 「最後の最後まで頑張れたのは、応援してくださった方のおかげです」とも
