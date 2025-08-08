コント番組「LIFE!夏」 59分拡大版キービジュアル 内村光良率いるコント番組「LIFE!」。8月22日午後10時からNHK総合で「LIFE!夏」59分拡大版の放送が決定した。【写真】内村光良率いるコント番組「LIFE!夏」場面カット『LIFE!』は季節ごとに春、夏、秋、冬と放送。放送のたびに出演メンバーの座組が変わります。今回の出演者は内村光良、江口のりこ、川西賢志郎、後藤淳平、桜田ひより、じろう、田中直樹、塚地武雅