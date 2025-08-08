SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）生きてるだけで偉い屋さん 「生きてるだけで偉い」と言ってあげるお店で働く魚さん。そこへ脳だけの姿となったとんでもないお客さんがやってきて……!?『水槽の中の脳』という有名な思考実験を彷彿とさせる姿。これは考えさ