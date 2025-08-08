＜NGT48フォト日記＞NGT48のメンバーが、それぞれの近況やプライベートなどを写真を交えて紹介する「NGT48フォト日記」。今回は5期生の谷口陽香（19）と皆川日和（14）です。◇◇◇アイドルとしてデビューしてから早くも半年が過ぎました。この半年間、感じたことがなかったスポットライトのまぶしさ、応援してもらえることの喜び、パフォーマンスの楽しさなど、たくさんの新しい経験をすることができました。ただ、