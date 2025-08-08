ＴＢＳの新人アナウンサーの長尾翼アナが８日、金曜レギュラーを務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。進行を務める杉山真也アナから「夏休み帰りの方が」と紹介され、金曜総合司会を務める江藤愛アナから「長尾さん、お帰り」と声をかけられた。すると長尾アナは笑顔で「えっと…体調良くして来ました」と切り出すと「一週間、インフルエンザで寝たきりだったんですが」と明かした