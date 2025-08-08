◆サッカー◇東海中学総体▽１回戦常葉大橘６−０ＦＣスフィーダ（７日・ゆめりあサッカー場）１回戦が行われ、常葉大橘（静岡２位）が三重県王者・ＦＣスフィーダに６―０で快勝。２０１６年以来９年ぶりの全国切符に王手をかけた。橘は前半３分にＦＷ市川翔（かける、３年）が先制点を奪うと、１―０で折り返した後半にゴールを重ねた。静岡学園（静岡１位）も安城北（愛知２位）を６―０で下し、８日の準決勝に進んだ。