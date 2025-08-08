政府は5日、コメ不足や価格高騰は需要の判断を見誤ったためだとし、これまでの農業政策を一転し、コメの増産へとかじを切った。これまで政府は生産調整を行ってきたため、事実上の減反政策の見直しは農政の歴史的転換となる。そんな中、日本は猛暑に見舞われ一部地域では深刻な水不足に。小泉進次郎農林水産大臣は「高温耐性品種への切り替えと高温に強い産地形成に向けた施策を検討するよう指示した」とコメントした。これまで