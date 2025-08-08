◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025が7日に開幕。女子シングルスの日本勢は、伊藤美誠選手(世界ランク8位)と早田ひな選手(同13位)が初戦を突破しました。5月の世界選手権銅メダルの伊藤選手は台湾の41歳ベテラン黄怡樺選手(同35位)と対戦。2ゲーム連続で接戦をものにすると、第3ゲームも一進一退の展開となりますが、3ゲーム連続11-9のスコアでとり、3-0のストレー