千葉県警捜査２課は６日、茨城県古河市、歯科医師の男（５８）を詐欺の疑いで再逮捕した。発表によると、男は２０２１年２月２２〜２４日、院長を務めていた千葉市中央区の歯科医院（閉院）で患者の千葉市の女性（５５）に対し、「講演会に症例を資料として提供して、治療費と同額の現金を支払えば、インプラントメーカーから治療費とともに全額返還される」などとうそを言い、約３００万円をだまし取った疑い。男は調べに対し